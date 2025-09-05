Kırklareli Altyapı Yenileme Projesi Meclisten Geçti

Kırklareli altyapısının yenilenmesi projesi, belediye meclisince kabul edildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında, belediye meclisi eylül ayı ikinci birleşimi belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, bir önceki birleşimde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen kentin altyapı yenileme projesi görüşüldü.

Komisyon raporunda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu yapımına ilişkin İller Bankası A.Ş'den 1 milyon 100 milyon kredi kullanılmasına, bu kapsamda belediye başkanına yetki verilmesi uygun görüşüne yer verildi.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bulut, konuşmasında, altyapının yenilenmesi için önemli bir adım attıklarını belirtti.

Kırklareli halkına en iyi hizmeti sunmak gece gündüz mesai harcadıklarını ifade eden Bulut, altyapı yenilenme sürecinin sancılı geçeceğini kaydetti.

Bu süreçte herkesten sükunet ve anlayış beklediklerini aktaran Bulut, "Geleceğe güzel bir miras bırakacağız. Kimseden teşekkür, takdir beklemiyoruz, işimizin, görevimizin gereğini yapıyoruz. İnşallah sorunsuz ve planlanan bir şekilde altyapımızı yenileyeceğiz." diye konuştu.

Toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ne üye seçimi yapıldı.

Seçimde meclis üyesi Ercan Gönen ve Aysu Gümüş Güre asil üyeliğe, Serhat Şişmanoğlu yedek üyeliğe seçildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşüldü.