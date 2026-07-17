Haberler

Kırklareli'nde Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret

Kırklareli'nde Şehit ve Gazi Ailelerine Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yakup Yürükçü'yü ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilere sunulan hizmetler ile ortak çalışmaları ele aldı.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Yürükçü'yü ziyaret etti.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumaş beraberinde Şube Müdürü Hakan Yağan ile birlikte Yürükçü'yle dernek binasında bir araya geldi.

Görüşmede, kentteki şehit yakınları ile gazilere yönelik sunulan hizmetler ve kurumlar arası işbirliğiyle ilerleyen dönemde yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kumaş, ziyarette yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirtti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en büyük sorumlulukları olduğunu vurgulayan Kumaş, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin kalbinde en müstesna yere sahiptir. Devletimizin tüm şefkati ve imkanlarıyla her zaman, her koşulda yanlarındayız. Kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Onların huzuru, refahı ve taleplerinin eksiksiz karşılanması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltınDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda asker tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı

Özel hastanede öldüren doğum! Kadın doktor tutuklandı
Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Boğaz enfeksiyonu riskini artırıyor

Dondurmayı sakın böyle yemeyin! Sonuçları çok fena
ABD gece boyunca vurdu, İran'da ölü sayısı her geçen saat artıyor

Bombalama tüm gece sürdü! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var

Sıcaklarda cep telefonunuza bunu yapmayın! Felakete yol açıyor
Kömür yüklü TIR, benzin istasyonu marketine daldı: Can kaybı var

Benzin istasyonu marketinde alışveriş yaparken canından oldu
Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi

Türkiye'den Netanyahu'nun uykularını kaçıran adım