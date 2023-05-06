- Kırklar Tepesi'nde Hıdrellez geleneği yaşatıldı Mahalle sakinlerinden Eser Arslan; "Her yıl bu saate burada buluşuruz" Bilecik'te yıllardır Hıdrellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki camide sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

- Kırklar Tepesi'nde Hıdrellez geleneği yaşatıldı

Mahalle sakinlerinden Eser Arslan;

"Her yıl bu saate burada buluşuruz"

BİLECİK - Bilecik'te yıllardır Hıdrellez geleneğini sürdüren vatandaşlar, Kırklar Tepesi'ndeki camide sabah namazının ardından şükür namazı kılarak, Kur'an-ı Kerim okudu.

Vatandaşlar, her yıl Hıdrellez sabahının erken saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde Kırklar Tepesi olarak bilinen yerde buluşuyor. Kimi vatandaşlar dileklerine göre gül ağacının dibine para ve benzeri eşyaları gömerken, kimileri de tebeşirle ev, araba veya beşik resmi çizerek dileklerinin gerçekleşmesini umdular.

"Güzel geleneklerin yaşatılması için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz"

Hıdrellez geleneğini yaşatan vatandaşlara simit, peynir ve çay ikram eden Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, belediye olarak güzel geleneklerin yaşatılması için gerekli desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün Hıdrellezin başlangıç günü. Kırklar Camisinin önündeyiz. Vatandaşlar da buraya gelerek dileklerinin kabul olması için dua ediyorlar, namaz kılıyorlar. Biz de Bilecik Belediyesi olarak onlara küçük bir ikramda bulunmak istedik. Allah herkesin duasını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

"Her yıl bu saate burada buluşuruz"

Mahalle sakinlerinden Eser Arslan ise, "Burada yatan şehitlerimiz, 1. Dünya Savaşı'nda canlarını veren dedelerimiz. Biri yüzbaşı, biri on başı, 40 tane de askerimiz var burada yatan. Buradaki Kırklar Tepesi de adını bu şehitlerden alıyor. Buraya her yıl bu zamanda bu camiye gelen vatandaşlar Hıdrellezini burada kutluyor, dualar ediyor. Dileklerinin kabul olması için bu şehitlerin yüzü suyu hürmetine dua ediyorlar. Biz de onun için buraya geldik" ifadelerini kullandı.