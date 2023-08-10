Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da yangına destek veriyor.

Kırkağaç'ta orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırkağaç ilçesine bağlı Sakarlı Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz ve 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilirken, orman ekiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında çalışmaların iyiye gittiği öğrenildi.