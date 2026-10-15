Haberler

Kırıkkale Yahşihan'da başkan vekilliğine Hamdi Açıkgöz 4. turda seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Yahşihan'da belediye meclisi oylamasında AK Parti'li Hamdi Açıkgöz, 4. turda 10 oy alarak başkan vekili seçildi. MHP, kendi adaylığını açıklayan meclis üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nu disiplin kuruluna sevk etti; Açıkgöz ise zor bir sürecin beklediğini söyledi.

Kırıkkale'de, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Açıkgöz başkan vekili seçildi.

Belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 13 meclis üyesinden AK Parti'li Açıkgöz, bağımsız Hacer Çavdar ve MHP'li Tuğrul Yurtoğlu, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

Yapılan seçimde 4. turda 10 oy alan Hamdi Açıkgöz, belediye başkan vekili seçildi, Yurtoğlu 2 oyda kaldı, 1 oy boş çıktı. Çavdar ise 3. turda yeterli oy alamadığı için 4. turda aday olamadı.

Sonuçların ardından Açıkgöz ve beraberindekiler belediye binasına yürüdü.

Açıkgöz, belediye başkanlığı makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini zor bir sürecin beklediğini belirterek, sonucun hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tuğrul Yurtoğlu'nun Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan karara ve teşkilatın emir ve talimatlarına aykırı hareket ederek, kendi adaylığını açıkladığını, bu kararın MHP'nin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılık anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

MHP'de hiçbir şahsi iradenin teşkilat ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinin üzerinde olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun, parti disiplinine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle ilgili parti tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan başkan vekili Demirdirek tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA
Sarıyer'de dün gece kabus yaşandı! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Gece kabus yaşayan ilçede bilanço gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
Samsun'da 13 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı! 'Sonunuz Arif gibi olur' diyen şüpheli dahil 2 kişi tutuklandı

Yıllarca 'Sonunuz Arif gibi olur' demiş! 13 yıl sonra tutuklandı
Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın

Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri

Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz

İstanbul'da yağışın merkezi Beykoz oldu! Rakam inanılmaz
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi