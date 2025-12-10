Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Yahşihan ilçesindeki OSB'de, 2. Sokak'ta faaliyet gösteren ve madeni yağlar üreten bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının an itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangına çok yüksek riskli bir müdahalede bulunulduğunu anlatan Makas, "Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Gerek araç gerekse de personel noktasında çok üst düzey bir müdahale yaptık. İnşallah tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte çalışmamızı sonlandıracağız." dedi.

Yangının söndürülmesinde çevre illerin büyük katkısının olduğunu dile getiren Makas, şunları kaydetti:

"Bizler de İçişleri Bakanımızın emri doğrultusunda AFAD Başkanlığımız koordinesinde ekipçe çalışma gerçekleştirdik. An itibarıyla 80 araç ve 262 personelle müdahale edildi. Bu rakamlar sadece itfaiye personelleri ve araçlarıdır. Bunun haricinde sahada sağlık ekiplerinden Kızılay'a, emniyetten jandarmaya ve diğer paydaş kurumlarımızın personelleriyle toplam 462 arkadaşla müdahale ettik. Ankara ve ilçeleri, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda itfaiye aracı ve personeli yardıma geldi. Yine AFAD tarafından termal dronlarla tespitler yapılarak müdahale edildi. Bunların dışında MKE AŞ, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığının itfaiye teşkilatının büyük yardımları oldu. TÜPRAŞ'tan da ciddi bir yardım geldi. Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi katkıları oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

Makas, bir işçinin dumandan etkilendiğini ve ayakta tedavi gördüğünü anımsatarak, 2 itfaiye personelinin de dumandan etkilenerek tedavilerinin ardından taburcu olduğunu ifade etti.

Basın mensuplarına da teşekkür eden Makas, 10 saattir birlikte olduklarını sözlerine ekledi.