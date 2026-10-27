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Kırıkkale-Kulu kara yolunda işçi servisi devrildi, 14 kişi yaralandı

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Kırıkkale-Kulu kara yolunda işçi servisi devrildi, 14 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsü, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi; 14 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kulu kara yolu Karaahmetli kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen işçileri taşıyan 06 GBM 698 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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