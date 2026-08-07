Kırıkkale'de Marketlere Kapsamlı Denetim
Kırıkkale'de, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de, kent merkezinde faaliyet gösteren marketlerde denetim gerçekleştirildi.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kent merkezinde faaliyet gösteren tüm marketlerde denetim yapıldığı, son kullanma tarihi, hijyen ve raf-kasa fiyat uyumunun incelendiği bildirildi.
Kaynak: AA