Kırıkkale'de 8 bin 252 uyuşturucu hap ele geçirildi

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametine yapılan operasyonda 8 bin 252 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.İ.'nin Yenice Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Şüpheliyi gözaltına alan jandarma, evde yaptığı aramada 8 bin 252 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirdi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklandı.