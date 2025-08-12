Kırıkkale'de Usulsüz Yeşil Reçete İle İlaç Yazma Skişehri Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de Usulsüz Yeşil Reçete İle İlaç Yazma Skişehri Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı tespit edilen M.T.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 4 farklı doktora ait hesaplar üzerinden 37 kutu sentetik hap yazıldığını belirledi. Şüphelinin evinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı bulundu.

Kırıkkale'de kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazdığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda kentteki bir kamu hastanesinde görevli M.T.C'nin aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesapları üzerinden 8 farklı kişiye yeşil reçeteye tabi 37 kutu sentetik hap yazdığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu kullanma aparatı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
