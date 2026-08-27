Haberler

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'deki Kalecik Kavşağı'nda TIR, yolcu otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Ankara-Kırıkkale kara yolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

KIRIKKALE'de kavşaktan TIR, yolcu otobüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan Ankara- Kırıkkale kara yolunda ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Kırıkkale kara yolu üzerinde bulunan Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale istikametine dönmek için kavşağa giren S.A. (57) idaresindeki 38 ADV 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. (49) idaresindeki 60 AGZ 626 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü de İ.A. (44) idaresindeki 55 ZD 188 plakalı kamyonete çarptı.

Zincirleme kazada, otobüste yolcu olarak bulunan A.Ö. (33) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor

Bakan Gürlek'ten eski İçişleri Bakanını yakacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak

Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Jayden Oosterwolde yeniden Kadıköy'e geliyor

Yeniden Kadıköy'e dönüyor!
Trump'tan Ontario Gölü'ne 'Amerika' adı

Trump'tan komşuyu kızdıracak karar! Adını değiştirdi
Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın

Sadece 36 saat dayanabildi! Diş hekimine verdikleri maaşa bakın
Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular

Kim derdi ki bu anı yara almadan atlatacaklar
Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı

Rafael Leao, Galatasaray ve Aston Villa arasındaki tercihini yaptı