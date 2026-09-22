Haberler

Kırıkkale'de sağlık yatırımları, Kaplan ve Ceylan'ın Polat ziyaretinde ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de sağlık yatırımları, Kaplan ve Ceylan'ın Polat ziyaretinde ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat'ı ziyaret etti. Görüşmede sağlık hizmetleri, yatırımlar ve altyapı çalışmaları ele alındı; Polat işbirliği ve koordinasyon vurgusu yaptı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Ceylan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, sağlık tesislerinde yürütülen çalışmalar, devam eden sağlık yatırımları ve il genelinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve etkin şekilde erişiminin sağlanması, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, sağlık tesislerinin fiziki ve teknik altyapısının güçlendirilmesi ile Kırıkkale'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürü Polat, ziyaretleri dolayısıyla Kaplan ve Ceylan'a teşekkür ederek, Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin daha ileri bir seviyeye taşınması için kurumlararası işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kırıkkale'de sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Polat, sağlık yatırımlarının ilin sağlık hizmeti kapasitesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminatör dövüşü gerçek oldu: İnsansı robot ringe çıktı, insan rakibini yere serdi

Terminatör dövüşü gerçek oldu: Rakibini yerden yere vurdu
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

2 milyar TL'yi yurt dışına çıkarıyorlardı! MASAK son anda işlemi durdu
Çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı AK Parti'ye geçmek için gün sayıyor

Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar

Ve Osimhen bu maçla geri dönüyor

Milyonların merakla beklediği haber geldi

Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek