Kırıkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de Kurban Bayramı Dönüş Yolunda Trafik Yoğunluğu
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Kırıkkale, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda yoğun trafikle karşı karşıya. Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yollarında yoğunluk yaşanırken, trafik polisleri ve karayolları ekipleri önlemler alıyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 3. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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