Haberler

Kırıkkale'de 28 Mahallede Haşere İlaçlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında 28 mahallede ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında 28 mahallede ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde bulunan 28 mahallenin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi

Aziz başkana bulaşan şüpheli hakkında karar verildi
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Felç geçirdi, vazgeçmedi: 97 yaşındaki süper babaanne gökyüzünde dünya rekoru kırdı

Süper babaanne! Yaşına da, kırdığı rekora da inanamayacaksınız
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor