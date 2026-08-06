Kırıkkale'de 28 Mahallede Haşere İlaçlama

Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında 28 mahallede ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde bulunan 28 mahallenin tamamında sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA