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Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "vergi usul kanununa muhalefet, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve banka veya kredi kurumlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.K. (56), "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (38) ve "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (47) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA