Kırıkkale Bahşılı'da İlköğretim Haftası Atatürk İlkokulu'nda törenle kutlandı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kaymakam Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, çocukların heyecanı ve mutluluğu ile yeni eğitim öğretim yılının coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger de yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diledi.

Protokol üyeleri, veliler ve öğrencilerin katıldığı program, çocukların gerçekleştirdiği etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA