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Kırıkkale-Ankara kara yolunda minibüs park halindeki tıra çarptı, sürücüsü yaralandı

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Kırıkkale-Ankara kara yolunda Kalecik Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de park halindeki tıra çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

S.K. idaresindeki 07 CMV 774 plakalı minibüs, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde park halinde bulunan 19 BL 021 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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