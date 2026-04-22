Kırgızistan'da başörtüsü "eleçek" sahneye taşındı

Kırgızistan'da başörtüsü 'eleçek' sahneye taşındı
Kırgızistan'da aile değerlerini korumak amacıyla başlatılan 'Türkü Kervanı' projesi kapsamında, yerel başörtüsü eleçek sahnede sergilendi. Venera Pirmatova'nın liderliğinde düzenlenen etkinlikte, geleneksel performanslar izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kırgızistan'da aile değerlerini ve asırlık gelenekleri korumak amacıyla hayata geçirilen "Türkü Kervanı" (Ir Kerbeni) projesi kapsamında yerel başörtüsü "eleçek" sahnede taşındı.

Ses sanatçısı Venera Pirmatova tarafından 5 yıl önce başlatılan "Türkü Kervanı" projesinin yıl dönümü vesilesiyle Kırgızistan Milli Filarmoni Konser Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Programda, Kırgız kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen projede yer alan ve "ak eleçekli apalar" (beyaz başlıklı nineler) olarak adlandırılan kadınlar, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Konser için özel olarak tasarlanan devasa boyutuyla sahnede eller üstünde taşınan "eleçek" geleneksel başlığı büyük ilgi gördü.

Projenin kurucusu Pirmatova, yaptığı konuşmada, "Türkü Kervanı projesini 5 yıl önce kurdum. Bu süre zarfında büyük emek harcadık. Binlerce yol katederek geleneklerimizi tanıttık. Bu projeye katılan nenelerimize çok teşekkür ediyorum. Amacımız, 'ak eleçek' geleneğini yaşatarak dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Bürokratların ve Kazakistan'dan özel davetlilerin konuşmaları ile devam eden konser, Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden katılan 500 nenenin halk ezgileri ve geleneksel dans gösterileriyle sona erdi.

Eleçek

Kırgızistan'da kadınların kullandığı eleçek, metrelerce uzunluktaki beyaz kumaşın özel bir yöntemle başa sarılmasıyla hazırlanıyor.

Geçmişte göçebe yaşamın bir parçası olan bu başlık, kadının aile içindeki tecrübesini ve saygınlığını simgeliyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı

İkinci dalgada çok sayıda tutuklama! Aralarında kulüp başkanı da var
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi

MHP'li Adan, AK Partililere ateş püskürdü: Sizin babanızın çocuğu yok
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları

26 ilimizi kapsıyor! Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar

İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı

Pusuya yatıp işten dönmesini bekledi! Genç kadına korkunç saldırı