Kırgızistan'da başörtüsü 'eleçek' sahneye taşındı

Kırgızistan'da aile değerlerini ve asırlık gelenekleri korumak amacıyla hayata geçirilen "Türkü Kervanı" (Ir Kerbeni) projesi kapsamında yerel başörtüsü "eleçek" sahnede taşındı.

Ses sanatçısı Venera Pirmatova tarafından 5 yıl önce başlatılan "Türkü Kervanı" projesinin yıl dönümü vesilesiyle Kırgızistan Milli Filarmoni Konser Salonu'nda kutlama programı düzenlendi.

Programda, Kırgız kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen projede yer alan ve "ak eleçekli apalar" (beyaz başlıklı nineler) olarak adlandırılan kadınlar, sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Konser için özel olarak tasarlanan devasa boyutuyla sahnede eller üstünde taşınan "eleçek" geleneksel başlığı büyük ilgi gördü.

Projenin kurucusu Pirmatova, yaptığı konuşmada, "Türkü Kervanı projesini 5 yıl önce kurdum. Bu süre zarfında büyük emek harcadık. Binlerce yol katederek geleneklerimizi tanıttık. Bu projeye katılan nenelerimize çok teşekkür ediyorum. Amacımız, 'ak eleçek' geleneğini yaşatarak dünyaya tanıtmaktır." dedi.

Bürokratların ve Kazakistan'dan özel davetlilerin konuşmaları ile devam eden konser, Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden katılan 500 nenenin halk ezgileri ve geleneksel dans gösterileriyle sona erdi.

Eleçek

Kırgızistan'da kadınların kullandığı eleçek, metrelerce uzunluktaki beyaz kumaşın özel bir yöntemle başa sarılmasıyla hazırlanıyor.

Geçmişte göçebe yaşamın bir parçası olan bu başlık, kadının aile içindeki tecrübesini ve saygınlığını simgeliyor.