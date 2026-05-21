Bişkek'te Türk Mutfağı Haftası etkinliği

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) işbirliğiyle üniversitenin sosyal tesislerinde organize edilen etkinlikte, Türk, Kırgız ve Ahıska Türklerine ait geleneksel mutfakların eşsiz lezzetleri hazırlanarak davetlilerin beğenisine sunuldu.

KTMÜ Gastronomi Bölümü şefleri ve sosyal tesislerinde görevli aşçıların hazırladıkları lezzetler arasında biber dolması, köfte, yaprak sarma, lahmacun, içli köfte ve tatlı çeşitleri, Kırgız mutfağından beş parmak, mantı, ekmek türleri, Ahıska Türklerinin mutfağından hınkal yer aldı.

"Türk Mutfağı Haftası'nın Bişkek'te özel bir önemi var"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nı Kırgızistan'da Kırgız kardeşleriyle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ökem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen ve dünya genelindeki büyükelçilikler tarafından çeşitli aktivitelerle desteklenen bu haftanın kendileri için Bişkek'te özel bir önemi olduğunu vurguladı.

Yemeklerin Büyükelçiliğin Kültür Müşavirliği ile ev sahibi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Gastronomi Bölümü şeflerinin katkılarıyla hazırlandığını dile getiren Ökem, yemeklerin aynı sofraya konduğunda aslında birbirinin eşi olduğunu ve aynı damak tadına hitap ettiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

KTMÜ Rektör Vekili İbrayev'den "Tek sofrada birlik" vurgusu

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, üniversitenin sadece bir eğitim kurumu olmadığını belirterek, topluma katkı sunmak amacıyla Türk dünyasının zengin mutfak kültürünü sergileyen bu tür sosyal etkinlikleri her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini ifade etti.

Etkinlikte, binlerce yıllık geçmişe sahip et, hamur işi, süt ve peynir ürünlerinden oluşan ortak lezzetlerin davetlilere sunulduğunu aktaran İbrayev, sergilenen bu yemeklerin tüm halkları birleştirici bir güce sahip olduğunu ve "tek bir sofrada bir araya gelme" amacını güttüğünü kaydetti.

Türk Mutfağı Haftası ata topraklarında

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal, sofra geleneğini ata toprakları Kırgızistan'da büyükelçilik, kültür ve tanıtma müşavirliği ve Manas Üniversitesi işbirliğiyle yaşatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, "Mükemmel bir sofra düzeni hazırlandı. Ortak kültür ve ortak lezzetler bir araya getirilerek istişare edildi ve tadıldı. Bu lezzetlerin güzelliği gibi kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin ve barışın da daim olmasını temenni ediyorum. Kardeş ülke Kırgızistan ile ilişkilerin bundan sonra da aynı güzellikte devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Tesisleri Müdürü Murat Joldoşev, Türk dünyası mutfağının asırlık lezzetlerini bir araya getiren bu anlamlı inisiyatifin, kültürel bağları canlı tutmak adına hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Şef aşçı Abuzer Akgün ise etkinlik için Türk mutfağından köfte, biber dolma, zeytinyağlı yaprak sarma, tatlılardan sütlaç, baklava, şekerpare hazırladıklarını, Kırgız yemeklerinden mantı, beş parmağı ve Ahıska Türklerinin mutfağından hınkalı ilave ettiklerini anlattı.