CHP Genel Merkezi'ne Özel’in pankartı asıldı
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada ‘mutlak butlan’ kararı çıkmasının ardından partililerin akın ettiği CHP Genel Merkez binasına Özgür Özel'in dev pankartının asıldı. Özel’in pankartı, parti önünde toplanan kalabalık tarafından yoğun alkışlar ve "Özgür Başkan" sloganlarıyla karşılandı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davada mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
GENEL MERKEZE ÖZGÜR ÖZEL PANKARTI ASILDI
Kararın ardından partililere "Genel Merkeze gelin" çağrısı yapıldı. Çağrının ardından partililer Genel Merkez binasının önünde toplanmaya başladı. Daha sonra ise Genel Merkez binasına Özgür Özel'in pankartı asıldı.
PARTİLİLER ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA KARŞILADI
Partililer pankartın asılmasını alkışlarla karşıladı. Parti önünde toplanan kalabalık ise o esnada "Özgür Başkan" sloganı attı.