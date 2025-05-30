Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali Yapıldı

Kırgızistan'da Türk Dünyası Genç Şairler Festivali Yapıldı
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Kırgızistan'ın Oş şehrinde düzenlenen Türk Dünyası Genç Şairler Festivali, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan'dan genç şairlerin katılımıyla gerçekleşti. Festival, gençlerin yaratıcılığını teşvik etmeyi, Türk kültürünü tanıtmayı ve edebi birikimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kırgızistan'ın Oş şehrinde, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kırgızistan'dan genç şairleri bir araya getiren Türk Dünyası Genç Şairler Festivali yapıldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) öncülüğünde düzenlenen festivale, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, Oş Bölge Valiliği, Oş Belediye Başkanlığı, Kırgızistan Yazarlar Ulusal Birliği, Türk Dünyası Yazarlar Birliği, Avrasya Yazarlar Birliği destek verdi.

Festivalle, genç şairlerin yaratıcılığını teşvik etmenin yanı sıra Türk dünyasının kültürel etkileşimi ve edebi birikiminin paylaşımının güçlendirilmesi amaçlandı.

Oş Devlet Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yeşil Dünya" adıyla üç gün süren festival, Kırgız şair Jolon Mamıtov'un doğumunun 85. yıl dönümüne ithaf edildi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki festivale, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan'dan genç şairler katıldı.

Festivalde şairlerin geçit töreni yapıldı, şiirler söylendi, katılımcı ülkelerin kültürü ve yemekleri tanıtıldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, etkinlikte, kadim Oş şehrinde düzenlenen festivali halkların manevi birliğine adadıklarını söyledi.

Oş Valisi Elçibek Cantayev, festivalin, Türk dünyasının genç şairlerini bir araya getirerek kültürel işbirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Oş Belediye Başkanı Cenişbek Toktorbayev ise Türk dünyasındaki halkların kardeş olduğunu ve ortak dile sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Yunus Karadağ ile Sevgi Demirci'nin katıldıkları festivalin sonunda törene katılan ve dereceye giren genç şairlere ödül ve diplomaları takdim edildi.

Bu arada, TÜRKSOY Genel Sekreteri Rayev tarafından, festivale verdikleri katkılar dolayısıyla ilgili kurumların yetkililerine teşkilatın en yüksek onur nişanı olan TÜRKSOY Onur Madalyası verildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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