Kırgızistan'da düzenlenen konferansta su güvenliği ve iklim değişikliği ele alındı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 'Kırgızistan'ın Suyu, Dağları ve Buzulları: Sürdürülebilir Gelecek' konferansında su kıtlığı, buzul erimeleri ve iklim değişikliği konuları ele alındı. Katılımcılar, su kaynaklarının yönetimi ve güvenliğinin önemini vurguladı, yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, " Kırgızistan'ın Suyu, Dağları ve Buzulları: Sürdürülebilir Gelecek" başlıklı uluslararası konferans düzenlendi.

Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ), Green Energy (Yeşil Enerji) Derneği, Yeşil İttifak Birliği ve Oy Ordo Uzman Girişimleri Merkezi işbirliğinde yapılan konferansa, bakanlıkların temsilcileri, devlet kurumları, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve bölge ülkelerinin diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Konferansta, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontoyev moderatörlük yaptı.

Ülkede artan su kıtlığı, hızlanan buzul erimeleri ve dağ ekosistemlerindeki bozulmanın ele alındığı konferansta, Kırgızistan'ın su alanındaki ulusal çıkarlarının korunması ve su ile iklim ilişkisine yönelik bölgesel bir diyaloğun geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Su güvenliği, su kaynaklarının yönetimi ve iklim değişikliği alanlarında faaliyet gösteren enstitüler, hazırladıkları raporları katılımcılarla paylaştı.

Katılımcılar, yaptıkları sunumlarda, su kaynaklarının verimli kullanılması, yeni barajların inşa edilmesi ve suyun ekonomik bir değer olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferans kapsamında, kapsamlı bir ulusal su politikasının geliştirilmesi ve Issık Gölü'nün korunmasına yönelik özel bir fonun oluşturulması önerildi.

Konferans sonunda kabul edilen bildiride, su güvenliği ve iklim direncinin güçlendirilmesi için bölgenin yeni politikalara ihtiyaç duyduğu, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ulusal çıkarların gözetilmesinin önem taşıdığı kaydedildi.

Uzmanlar, uluslararası topluma Orta Asya'daki su kaynaklarının geleceğine ilişkin artan risklere karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
