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Kırgızistan'da görevlendirilen sağlık çalışanlarına ödemeler yapılmıyor

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Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da bulunan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, Türkiye'ye dönmelerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen yurt dışı aylık ödemelerinin yapılmadığını belirtti.

(ANKARA) - Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da bulunan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen sağlık çalışanlarına, Türkiye'ye dönmelerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen yurt dışı aylık ödemelerinin yapılmadığını belirtti. Uğur, "Bakanlık tarafından yurt dışında görevlendirilen kamu görevlilerinin yurt dışı aylıkları mevzuat hükmü uyarına her ay başında peşinen ödenmelidir" dedi.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen sağlık personeline ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da bulunan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesi'nde görevlendirilen bir sendika üyesine 12 Mayıs'ta Türkiye'ye dönmesine karşın yurt dışı aylığının hala ödenmediğine dikkat çeken Uğur, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından Kırgızistan'da bulunan Kırgız – Türk Dostluk Hastanesinde görevlendirilen sağlık çalışanlarına yurt dışı ayık ödemeleri sağlık çalışanlarının yurt dışı görevlendirmelerinin sona erip Türkiye'ye dönmelerinden aylar sonra ödenmektedir.

Kırgızistan Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti'ne yapılan yurt dışı görevlendirmelerinde aylıkların ödenmemesi yaygın bir sorun olup zaten geçim sıkıntısı yaşayan sağlık emekçileri orada bulundukları süre boyunca Türkiye'de de yaşamını sürdürmekle sorumlu oldukları aileleri ve hayatlar mevcuttur ve ekonomik olarak çok daha zor durumda bırakılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, aylıkların ödenmesinde yurt dışı-yurt içi aylığı şeklinde bir ayrım yapmamış olup mevzuat hükmü açıktır. Hüküm uyarınca memurların aylık ödemeleri her ayın başında peşinen ödenmesi gerekmekte olup Bakanlığın yurt dışı aylıklarını görevin sona ermesinden aylar sonra ödemesi, kamu görevlilerinin aylıklarının haksız olarak Bakanlığın elinde tutulması anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından yurt dışında görevlendirilen kamu görevlilerinin yurt dışı aylıklarının mevzuat hükmü uyarınca her ay başında peşinen ödenmesi, yurt dışındaki görevi sona erip de Türkiye'ye dönmesine rağmen hala yurt dışı aylıkları ödenmeyen kamu görevlilerine toplam yurt dışı aylık ödemelerinin hak ediş tarihinden itibaren işlemiş yasal faizi ile ivedilikle yapılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Sağlık Bakanlığı Kırgızistan Derya Uğur Sendika Türkiye Sağlık Güncel Haberler

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