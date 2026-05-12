Kırgızistan'da eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev hakkında iddianame hazırlandı

Kırgızistan'da eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev hakkında, "iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye hazırlık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Taşiyev'in avukatı İkramidin Aytkulov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırgızistan Cumhuriyeti Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak hazırlanan iddianameyi onayladığını ve dosyayı mahkemeye sevk ettiğini aktardı.

Aytkulov, davanın içeriğinin "gizli" olarak sınıflandırıldığını belirterek, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaların basına ve halka kapalı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kamçıbek Taşiyev'i hem Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı hem de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevlerinden 10 Şubat'ta almıştı.

Taşiyev, görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.