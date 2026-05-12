Kırgızistan'da eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev hakkında iddianame hazırlandı

Kırgızistan'da eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, 'iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye hazırlık' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında mahkemeye sevk edildi. Duruşmalar basına kapalı gerçekleştirilecek.

Kırgızistan'da eski Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev hakkında, "iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye hazırlık" suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Taşiyev'in avukatı İkramidin Aytkulov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kırgızistan Cumhuriyeti Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak hazırlanan iddianameyi onayladığını ve dosyayı mahkemeye sevk ettiğini aktardı.

Aytkulov, davanın içeriğinin "gizli" olarak sınıflandırıldığını belirterek, Bişkek Pervomay İlçe Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmaların basına ve halka kapalı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kamçıbek Taşiyev'i hem Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı hem de Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevlerinden 10 Şubat'ta almıştı.

Taşiyev, görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
Haber YorumlarıÖzgül Zeybek:

vay anasını bu adamın ne kadar hızlı düşüşü var ya 10 şubatta görevden alındı şimdi de mahkemede böyle gizli gizli duruşma yapılıyor kim biliyor ne olup bittiğini avrupada böyle bir eski güvenlik başkanı hakkında dava açılsa tüm medya dışarıda beklerdi ama bizde herşey kapalı perde arkasında yönetiliyor

Haber YorumlarıMerih Tuncay:

Başladı yine. Başkan değiştirdi. İddianame hazırlandı. Duruşma gizli. Hep aynı çarklar döner. Bizim ülkede niye açık yargılama yok ya. Başka yerde böyle mi yapılıyor. Şeffaflık neresi.

Haber YorumlarıBaki Yalçın:

Taşiyev'in görevden alınması çok hızlı olmuş ama açıkçası ben de şüpheli buluyorum bu olayları. Adamın milli güvenlik başkanı olması ve sonra böyle iddialara karışması garip. Devlet ne yapıyorsa doğru yapar diye düşünüyorum, belki de bizim görmediğimiz şeyler vardır. Duruşmaların kapalı olması da mantıklı, bu tür hassas konuları herkes bilerek konuşulmasında ne fayda var ki.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

