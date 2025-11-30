Kırgızistan'da Erken Milletvekili Seçimleri Tamamlandı

Kırgızistan'da bugün yapılan erken milletvekili genel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

Ülke genelinde 2 bin 429 sandıkta yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme süreci saat20.00'de sona erdi.

Sandık görevlileri oy sayım çalışmalarına geçerken, Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) ilerleyen saatlerde ilk sonuçları açıklaması bekleniyor.

Saat 16.00 itibarıyla seçimlerde 4 milyon 294 bin 243 seçmenden 1 milyon 73 bin seçmenin oyunu kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Meclise (Jokorku Keneş) girmek için tek siyasi parti ve toplam 460 bağımsız aday yarıştı.

Seçime katılan adayların her biri, karşılıksız 300 bin som (3 bin 430 dolar) tutarında seçim teminatını MSK'ya sundu.

Seçimleri 58 ülkeden 778 uluslararası gözlemci izledi.

Meclis, kendini 25 Eylül'de feshetmişti.