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Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

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FETÖ'cülerin en iyi organize olduğu ülkelerden biri olan Kırgızistan'da bir darbe girişimi oldu. Ülkenin istihbarat kurumları, darbeci grubun iktidarı zorla ele geçirme planını bertaraf etmeyi başardı. Yapılan açıklamada darbe girişimine kalkışan grubun, "Dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" vurgulandı.

7 milyona yakın nüfusuyla Orta Asya'nın jeopolitik olarak en önemli konumunda yer alan ülkelerden biri olan Kırgızistan'da bir grup, darbe girişiminde bulundu. Bastırılan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

"ZORLA ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ ENGELLENDİ"

Komite tarafından yapılan resmi açıklamada, " Kırgızistan'ın istihbarat kurumları, ülkede iktidarı zorla ele geçirme girişimini engelledi" ifadeleri kullanıldı.

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

"YIKICI GRUBUN YASADIŞI FAALİYETLERİ BASTIRILDI"

Açıklamada, "Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve anayasal düzenin temellerini korumak için yürütülen önlemlerin bir parçası olarak, şiddet kullanarak iktidarı ele geçirme ve vatandaşların ölümünü içeren kitlesel karışıklıklar düzenleyerek ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan yıkıcı bir grubun yasadışı faaliyetleri bastırıldı" denildi.

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

"DİNİ İDEOLOJİ FANATİKLERİNDEN OLUŞUYOR"

Darbe girişimine kalkışan grubun, "Suç ideolojisini destekleyen ve dini ideolojiyi fanatik bir şekilde savunan kişilerden oluştuğu" kaydedildi. Yetkililer, bu grubun uzun süredir radikal görüşler taşıdığına dikkat çekti ve kamu düzenini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma ve operasyonel tedbirler sonucunda dört kişinin gözaltına alınarak geçici tutuklama merkezine götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, bu kişilerin sorgularının devam ettiğini ve olayla bağlantılı diğer kişilerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

SENE BAŞINDA BİR GİRİŞİM DAHA OLMUŞTU

Sene başında Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirmişti.

FETÖ'CÜLERİN EN İYİ ORGANİZE OLDUKLARI ÜLKELERDEN BİRİ

Kırgızistan, FETÖ ile yakınlığıyla bilinen çok sayıda eğitim kurumuna ev sahipliği yapıyor. Ülke genelinde organize olan ve bu okullardan mezun olanlar çeşitli dernekler kurarak örgütleniyor. Kırgızistan'da örgüte yakınlığıyla bilinen okullardan mezunların, devletin tüm kademelerinde görevli olduğuna dikkat çekiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (5)

Demir Acer:

Bana ne

9
27
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Mehmet Mutluay:

ABD ve Avrupa da hiç darbe girişimi oldumu

35
1
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Vll. Murat:

Rusya takviyesi vardır darbecilere

13
8
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Ali İhsan Ersöz:

bunlar kendi içinde dindarlara operasyon yapma taktikleri olabilir.kırgızistan başörtüsü yeni yasaklandı.

9
4
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ayhan konca:

Ha tamam artık ülkemizin bir haftalık konusu belli oldu Suriyeli ekonomi emekli konusu rafa kalkmıştır..

2
2
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