Kırgızistan'da Celalabad'ın Adı Manas Olarak Değiştirildi

Kırgızistan'da adı Manas olarak değiştirilen şehirde, kentin yeni kimliğini yansıtan "Manas" yazılı şehir logosu düzenlenen törenle yerine yerleştirildi.

Ülkenin güneyindeki Celalabad bölgesinin idari merkezi olan Celalabad şehrinin isminin Manas olarak değiştirilmesine ilişkin kararın yürürlüğe girmesi üzerine, kenti simgeleyen "Celalabad" yazılı eski şehir logosu sökülerek yerine "Manas" yazılı logo yerleştirildi.

Şehrin üst kesiminde bulunan alanda düzenlenen törene, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, yerel yöneticiler ve çok sayıda bölge sakini katıldı.

Törende konuşan Taşiyev, şehrin adının değiştirilmesi dolayısıyla tüm katılımcıları tebrik ederek, bu kararın ülkenin stratejik geleceği dikkate alınarak alındığını vurguladı.

Manas şehrinin, Bişkek ve Oş'tan sonra Kırgızistan'ın üçüncü büyükşehri olabilmesi için yoğun çaba göstereceklerini ifade eden Taşiyev, "Manas'a layık olmalıyız. Şehrimiz gelişmeli ve kalkınmalı. Bu sadece bir isim değişikliği değil, bu halkımızın birliğini, tarihini ve geleceğe olan bağlılığını yansıtan önemli bir adımdır." dedi.

Törende, 8 metre yüksekliğinde ve beyaz renkte tasarlanan "Manas" şehir logosu, ışıklandırılarak halkın beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı, yerel sanatçıların sahne aldığı konser programı düzenlendi.

Celalabad şehrinin adının Manas olarak değiştirilmesini öngören yasa, Kırgızistan Parlamentosu tarafından 10 Eylül'de kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, yasayı 17 Eylül'de imzalamış ve kararname 27 Eylül'de resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.