Ahıska Türkleri İçin Bişkek'te Anma Töreni Düzenlendi

Ahıska Türkleri İçin Bişkek'te Anma Töreni Düzenlendi
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgün sırasında hayatını kaybeden Ahıska Türkleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Ahıska Türkleri Derneğince düzenlenen programa, ülkedeki etnik halkların dernek merkezlerini barındıran Kırgızistan Halklar Asamblesi temsilcileri, Türk kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri, akademisyenler, sürgünün tanıkları ve Ahıskalı Türkler katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı din görevlileri, sürgün sırasında hayatını kaybeden Ahıskalı Türkler için Kur'an-ı Kerim okudu. Programda, sürgünde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, burada yaptığı konuşmada, 81 yıl önce 14 Kasım 1944'te babalarının savaş cephesinde olduğu sırada Ahıska'da olan yaşlı, çocuk ve kadınların vagonlara yüklenerek ölüme gönderildiğini söyledi.

Kimliklerini kaybetmediklerini belirten Dursunov, o günden bu yana kültürlerini, adetlerini, geleneklerini, dinlerini ve dillerini kaybetmediklerini, gelecek nesillere aktardıklarını vurguladı.

Dursunov, "14-15 Kasım tarihi, Ahıska Türkleri için kara bir gündür. Sürgün sırasında ve sonrasında 17 bin Ahıska Türkü soğuktan, açlıktan ve hastalıktan yaşamını yitirdi. Bugünlerde Ahıska Türklerinin yoğun yaşadıkları köylerdeki camilerde dualar ediliyor." dedi.

Sürgün sonrasında Kırgızistan'ı ikinci vatan edindiklerini aktaran Dursunov, Ahıska Türkleri ile Kırgızların dil benzerliği sayesinde Ahıskalıların hayata tutunduklarını dile getirerek, Kırgızistan devletine ve halkına teşekkür etti.

Dursunov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Kasım'da Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) yönetimi ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğine de değindi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Karaçay Derneği Başkanı Zuhra Şıdakova, Ahıskalı Türklerin de Karaçay halkının da insanlık dışı şekilde sürgüne tabi tutulduklarından bahsetti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, bugün geçmişi anmak için toplandıklarını belirterek, Ahıskalı Türklerin acısını paylaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Kürşat Dulkadir, Osmanlı-Rus harbinde Ahıska'dan Malatya'ya göç eden Ahıska Türkü ailesinin bir çocuğu olduğunu anlattı.

14 Kasım 1944 Ahıska sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği döneminin lideri Josef Stalin tarafından bugünkü Gürcistan sınırları içinde olan Ahıska bölgesinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

Dünya genelinde başta Türkiye olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve ABD'de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı, 500 bin olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur
