Kırgızistan'da 2025 Genel Seçimlerinde Kampanya Süreci Başladı

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 30 Kasım 2025'te gerçekleşecek genel seçimler için milletvekili adaylarının seçim kampanyası sürecinin başladığını duyurdu. Adayların, seçim süresince şeref, haysiyet ve itibar zedeleyici içeriklerden kaçınması gerektiği hatırlatıldı.

Kırgızistan'da, 30 Kasım 2025'te yapılacak genel seçimler için milletvekili adaylarının seçim kampanyası süreci resmen başladı.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, seçim yarışına katılmaya hak kazanan adayların bugün itibarıyla kampanyalarına başlayabileceği bildirildi.

Açıklamada, kampanya sürecinde adayların ve siyasi partilerin şeref, haysiyet ve itibarını zedeleyici bilgi veya içeriklerin televizyon ve radyo yayınlarında yer almasının yasak olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca, adayların yurt içinde faaliyet gösteren yabancı kitle iletişim araçlarında seçim kampanyası yürütmelerinin de yasak olduğu vurgulandı.

Ülke genelinde yer alan 30 seçim bölgesinden toplam 467 adayın yarışacağı kaydedildi.

Kampanya sürecinin 29 Kasım 2025 sabahı saat 08.00'de sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
