Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı Din Adamları ile Görüştü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin din adamlarından oluşan heyet ile görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı'na katılan din adamlarından oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauruzbay Taganuly, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Nuriddin Haliknazar ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Caparov, kabulde yaptığı konuşmada, din adamlarının bir araya geldiği görüşmenin Türk devletleri arasındaki manevi birliğin güçlendirilmesi, kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi açısından özel bir önem taşıdığını vurguladı.

"İnanç ve ahlak, birlik ve beraberlik dini olan İslam'ın değerlerinin, Türk dünyasının milli gelenekleri ve kültürel mirasıyla bütünleşerek halklarımızın aydınlık geleceğine hizmet etmesi için çabalarımızı yönlendirmeliyiz." diyen Caparov, TDT'nin en önemli işbirliği alanlarından birinin din alanında etkileşim olduğunu ifade etti.

Caparov, Kırgızistan'ın çok dinli ve çok etnikli bir ülke olduğunu ve nüfusun yüzde 90'ının Müslümanlardan oluştuğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, son yıllarda Kırgızistan'da dini alanda bir dizi reform gerçekleştirildi. Bu yıl, Devlet Din İşleri Komisyonu, Cumhurbaşkanına bağlı Ulusal Din İşleri ve Etnik Gruplar Arası İlişkiler Ajansı'na dönüştürüldü ve benim kişisel kontrolüm altına girdi. Ayrıca, ülkedeki Tokmok şehrinde dini okuryazarlık düzeyini yükseltme amacıyla oluşturulan bir İslam Akademisi açılacak."

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Caparov, Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine önemli katkılarından ve manevi değerlerin geliştirilmesine verdikleri destekten dolayı Kırgızistan Müftülüğünün "Ayköl" (Cömert/asil) Nişanı ile ödüllendirildi.