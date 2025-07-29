Kırgız Sanatçı Bolotbekovna, Aytmatov'un Eserlerinden İlhamla Keçe Tablolar Yapıyor

Kırgız Sanatçı Bolotbekovna, Aytmatov'un Eserlerinden İlhamla Keçe Tablolar Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgız sanatçı Sheisheeva Svetlana Bolotbekovna, Cengiz Aytmatov'un eserlerinden esinlenerek geleneksel keçe sanatıyla tablolar üretiyor. Büyükçekmece'deki uluslararası el sanatları sergisinde sanatını sergileyen Bolotbekovna, Aytmatov'un eserlerinden ilham alarak 2028'e kadar büyük tablolar yapmayı planlıyor.

Kırgız sanatçı Sheisheeva Svetlana Bolotbekovna, Cengiz Aytmatov'un eserlerinden ilham alarak geleneksel keçe sanatıyla tablolar yapıyor.

Büyükçekmece Belediyesince düzenlenen 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" adlı uluslararası el sanatları sergisine konuk olan Bolotbekovna, AA muhabirine sanat çalışmalarını anlattı.

Bolotbekovna, çocukluk yıllarından beri Cengiz Aytmatov'un kitaplarını okuduğunu belirterek, "Cengiz Aytmatov bizim için büyük bir insandır. Herkesin onu tanıması lazım. Onun kitapları üzerinde fotoğraf göremezsiniz ama düşüncelerini anlatabilmek için keçeden tablolar yaptık." dedi.

"Aytmatov'un küçük oğlu ve gelini eserleri görünce çok beğenmişti"

Daha önce yazarın "Beyaz Gemi", "İlk Öğretmen", "Toprak Ana" ve "Elveda Gülsarı" eserleri üzerinde keçeyle çalıştığını dile getiren Bolotbekovna, Aytmatov'un doğumunun 100. yılına özel olarak, 2028'e kadar onun eserlerinden ilhamla keçeyle büyük tablolar yapmayı planladığını söyledi.

Kırgızistan'da keçe sanatı ve özellikle Cengiz Aytmatov'un eserleriyle ilgilenen çok fazla kişi olduğunu ifade eden Bolotbekovna, "Aytmatov'un küçük oğlu ve gelini yaptığım eserleri görünce çok beğenmişti. Cengiz Aytmatov Müzesi'ne de sipariş verdiler. Yakın zamanda onları yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Bolotbekovna'nın eserleri, 2 Haziran'a kadar Büyükçekmece Kültür Park'taki Kurşunluhan'da görülebilecek.

Geleneksel keçe sanatı hakkında

Kırgızistan'da yüzyıllardır süregelen keçe sanatı, göçebe kültürün en önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Özellikle geleneksel çadır yapımında kullanılan keçeler, doğal yünlerin sıcak su ve basınçla işlenmesiyle elde ediliyor. Geleneksel desenlerle süslenen bu keçeler, hem estetik hem de işlevsel özellikleriyle dikkati çekiyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alan keçe sanatı, kadın ustalar tarafından nesilden nesle aktarılıyor.

Kırgız halkı, keçeyi sadece ev eşyaları değil, kıyafet, halı ve hediyelik eşya yapımında da kullanıyor.

Son yıllarda açılan atölyeler ve düzenlenen festivaller sayesinde keçe sanatı hem turizme hem de yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, 1 ilde devam ediyor
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Bursa'da orman yangınına sebep olan 4 kişi yakalandı
Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İşaret fişeğiyle ormanı yakan şahsın ilk ifadesi! Topu babasına attı
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları

İstanbul ve Ankara'da yapılan son seçim anketinin sonuçları
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez

Yeşiliyle bilinen ilçenin son hali! Bölge halkı adeta yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ashley Young'ın röportajı olay oldu! Şortunu indirip kalçasını gösterdi

Herkesin diline düşen röportaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.