Kırgızistan, Issık Gölü için Türkiye'nin mavi bayrak modelini inceledi

Kırgızistan'ın ünlü Issık Gölü'nün mavi bayrak alması amacıyla başlatılan süreç kapsamında Türkiye'nin çevre yönetimi ve sürdürülebilir turizm alanındaki uygulamaları Kırgız heyete tanıtıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfından (TÜRÇEV) yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhuriyeti eski Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Zhamankulov başkanlığındaki heyet, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) Türkiye koordinatörü TÜRÇEV rehberliğinde Antalya'da mavi bayraklı plajlarda incelemelerde bulundu.

Danimarka merkezli 85 ülkenin üye olduğu FEE'nin yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bir haftalık program kapsamında heyet, Türkiye'nin mavi bayrak uygulamalarını, çevre yönetimi politikalarını ve sürdürülebilir turizm modellerini yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanlığı temsilciliği, turizm otoriteleri ve sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Antalya'daki program boyunca Türkiye'nin farklı kıyı yönetimi modellerini inceleyerek Antalya Büyükşehir Belediyesinin Konyaaltı Halk Plajları, Muratpaşa Belediyesi plajları, Kemer Belediyesi halk plajları ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Lara Ücretsiz Girişli Halk Plajı'nda saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ayrıca, marina yönetimi, mavi bayraklı turistik tekneler, çevre eğitimi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, su kalitesi izleme çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler de heyete aktarıldı.

"Türkiye'nin deneyimi kardeş ülkelerle paylaşılıyor"

Açıklamada sözlerine yer verilen TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, Türkiye'nin mavi bayrak programında ulaştığı başarının uluslararası ölçekte örnek gösterildiğini belirtti.

Ateş, dünyanın en fazla mavi bayrak sahibi 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin bilgi birikimi ve uygulama deneyiminin bugün kardeş ülkeler tarafından da yakından takip edildiğinin altını çizdi.

Kırgızistan'dan gelen heyetin FEE'nin yönlendirmesiyle Antalya'da yürütülen program kapsamında çevre yönetiminden plaj işletmeciliğine, sürdürülebilir turizm uygulamalarından mavi bayrak kriterlerine kadar birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden yararlandığını ifade eden Ateş, Issık Gölü'nde başlatılan mavi bayrak sürecini önemsediklerini vurguladı.

Ateş, sürecin başarıyla tamamlanması halinde Issık Gölü'nde dalgalanacak mavi bayrağın yalnızca Kırgızistan için değil, Türk dünyasında çevre, sürdürülebilirlik ve turizm alanlarında yeni başarı hikayelerine öncülük edeceğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRÇEV'in eşlik ettiği temasların olumlu sonuçlanması halinde Issık Gölü'nün Orta Asya'da mavi bayrak alan ilk destinasyonlardan biri olması hedefleniyor.