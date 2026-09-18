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Kirazlı Şelalesi özgün yapısıyla ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor

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Kirazlı Şelalesi özgün yapısıyla ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor
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- Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı İsmail köyünden sonra yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşün ardından ulaşılan Kirazlı Şelalesi, kayaç yapısı ve havuzuyla dikkati çekiyor Ziyaretçilerden Tamer Çetin: "Orman içerisinden ve dere yatağından geçerek bu eşsiz manzaraya, doğanın içinde huzura kavuşuyorsunuz"

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bulunan Kirazlı Şelalesi, kayaç yapısı ve havuzuyla ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Kirazlı Şelalesi'ne, Çatalzeytin ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki İsmail köyünden sonra ormanlık alan ve dere yatağından ilerleyerek yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüşün ardından dar bir boğazdan geçilerek ulaşılıyor.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu havuz, ziyaretçilerine serinleme fırsatı sunuyor. Suyun kayalarda meydana getirdiği şekil ve renkler, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Şelaleye gelenlerden Tamer Çetin, AA muhabirine, şelaleyi ilk kez geçen yıl duyduktan sonra bölgeye sık sık geldiğini söyledi.

Şelalenin "Gelin Kayası" ve "Kirazlı" isimleriyle anıldığını belirten Çetin, "Geçen yıl 7 arkadaşla geldik. 1,5 saatte buraya ulaşmıştık. Zorlu bir parkur oldu. Her sene buraya gelmeye çalışıyorum. Burada yüzüyorum, keyifli bir an oluyor. Burası doğanın içinde keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cennet." dedi.

Bölgenin özel bir yapısı olduğunu vurgulayan Çetin, "İçerisi jakuziyi andırıyor. Yüzdüğünüz zaman da o hissi veriyor. Soğuk bir suyu var ama güzel. Keşfedilmeyi bekleyen bir yer burası. Doğal yapısı bozulmadan turizme kazandırılmalı. Orman içerisinden ve dere yatağından geçerek bu eşsiz manzaraya, doğanın içinde huzura kavuşuyorsunuz." diye konuştu.

Tayfun Özdemir de tatil için geldiği memleketi Çatalzeytin'de şelaleyi de görmek istediğini dile getirerek, "Burası İsmail köyüne bağlı mükemmel bir yer. Harika bir manzarası var." ifadesini kullandı.

Köy sakinlerinden Adil Efe Köse de çocukluğunun şelalede geçtiğini anlatarak, "Burası çok güzel bir yer. Etrafında devasa yükseklikte kayalıklar var. Buraya sık sık geliyoruz." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise yüksek kesimlerden süzülen suyun kalkerli kayaları aşındırması sonucu çok güzel yapılar oluştuğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kalsitli su bir yol oluşturmuş, denize doğru gidiyor. Giderken de küçük kanyonlar, gölcükler ve eşsiz bir jeolojik yapı sunuyor. Dereden akan su duvarları rengarenk boyamış. İçindeki mineraller kayalıklara müthiş bir şekil vermiş."

Kaynak: AA
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