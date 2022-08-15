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Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme

Kınıklı Deresi'ndeki kirliliğe inceleme

TEKİRDAĞ'da atıklarla kirlenen ve siyah renge bürünen Kınıklı Deresi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da atıklarla kirlenen ve siyah renge bürünen Kınıklı Deresi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafında inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan ve Tekirdağ'ın  Marmaraereğlisi ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Kınıklı Deresi'nde siyah renkli oluşumun ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri inceleme başlattı. Dereden su numuneleri alan ekipler, dereye atık su deşarjında bulunan tesislerde inceleme gerçekleştirdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri (TESKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulunuldu. İncelemede, TESKİ'ye ait Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğu belirlendi. Arıtma tesisi çıkışından analiz yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.

Alınan numunelerin analiz sonucuna göre, numunelerin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen TESKİ'ye idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

İklim Değişikliği Tekirdağ İnceleme su Güncel Haberler

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