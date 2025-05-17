Kına Gecesinde Dev Disko Topu Düşüp 3 Kişiyi Yaraladı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir düğün salonunda düzenlenen kına gecesinde tavandaki hareketli dev disko topunun yerinden kopun düşmesi sonucu gelin ve 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Avukat B.M. ile Eczacı B.S.'nin kına gecesinde, tavanda bulunan hareketli dev disko topu, yerinden koptu. Topun yaklaşık 4 metreden düşmesi sonucu gelin B.S. ve isimleri öğrenilemeyen 2 davetli yaralandı. Salondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kına gecesi cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde, gelin ve damadın davetlilerle birlikte eğlendiği, dev disko topunun ise hemen üzerlerinde bulunduğu anlar yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.