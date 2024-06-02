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Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

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1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Mersin'de kimliğini unutan bir öğrenci okul müdürünün çabalarıyla çıkarttığı geçici kimlik belgesiyle sınava yetişirken, okul çevresinde bekleyen aileler müdürü alkışlarla tebrik etti.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetişti.

KİMLİK BELGESİNİ UNUTTUĞUNU FARK ETTİ

LGS merkezi sınavına girmek için Yenişehir Mersin Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci, kimlik belgesini unuttuğunu fark etti. Kız öğrencinin ailesine ulaşan okul müdürü Ferit Güdün, kimliğin getirilmesini istedi.

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

AİLELER TARAFINDAN ALKIŞLARLA TEBRİK EDİLDİ

Ailenin gecikmesi üzerine öğrenciyi otomobiliyle İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren Güdün, geçici kimlik belgesi çıkarılmasını sağladı. Sınavın başlamasına az süre kala okula yetişen öğrenci, sevinç yaşadı. Güdün, sınava giren çocukları için okul çevresinde bekleyen aileler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kaynak: AA / Güncel

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