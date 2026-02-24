Haberler

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, İşçi Partisinde direktörlüğe terfi etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Kore İşçi Partisi'nde departman direktörlüğüne terfi etti. Hangi departmanın başına geçtiği ise açıklanmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, iktidardaki Kore İşçi Partisinde departman direktörlüğüne terfi etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), İşçi Partisinin 9. Kongresi'nin ilk genel kurul toplantısının ardından yapılan basın açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, daha önce yardımcı statüsünde görev yapan Kim'in, departman direktörlüğüne terfi eden 17 isim arasında yer aldığı ifade edildi. Ancak Kim'in partinin hangi departmanının başına atandığı açıklanmadı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına konuşan uzmanlar, Kim'in Kore Yarımadası'nda iç ilişkiler ve dış politika stratejilerini denetleyen "propaganda" departmanında görev yaptığını düşündüklerini belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
