Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, hafta sonu Savunma Bilimleri Akademisi'ne bağlı Drone Enstitüsü'nü ziyaret ederek, yeni geliştirilen "intihar dronları"nın testini izledi. Devlet medyasında yer alan habere göre, dronlar önceden belirlenen rotalar boyunca uçuş yaptıktan sonra, hedefleri doğru bir şekilde tespit edip imha etti.

"ÜRETİMLERİ ARTIRIN" TALİMATI

Kim, intihar dronlarının üretiminin artırılmasını ve bu dronların taktik piyade ve özel operasyon birliklerinde, sualtı saldırı dronları, stratejik keşif ve çok amaçlı saldırı dronları olarak kullanılmasını istedi. Bu tür silahların, Ukrayna'daki savaşta ve Ortadoğu'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

YAPAY ZEKA İLE GELİŞİM ÇAĞRISI

Kim Jong Un, dronların daha etkili olabilmesi için yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, devlet medyasının yayımladığı fotoğraflarda en az dört farklı tipte dron görüldü; bazıları küçük roket motorlarının yardımıyla fırlatıldıktan sonra pervanelerle uçuşa geçti.