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Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında meydana gelen sel felaketi sonucu oluşan hasarları karşılamak için gelen yardım tekliflerini reddetti. Kim, mağdurlarla bir araya gelerek destek sözü verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve sellerin yol açtığı hasarları karşılamak için ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan gelen yardım tekliflerini reddetti.

BARINAKLARDA KALANLARLA BULUŞTU

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, seller nedeniyle geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi. Kim, gelecek aylarda yaklaşık 15 bin kişinin başkent Pyongyang'a getirilebileceğini aktararak, mağdurları her alanda destekleyeceğini belirtti.

Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

YARDIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİ

Ülkelere ve uluslararası kuruluşlara, insani yardım destek sağlama sözleri dolayısıyla teşekkür eden Kim, sellerin yol açtığı hasarların onarılmasını dışardan yardım almadan yapacaklarını ifade etti. Güney Kore, UNICEF, Rusya ve Çin, sel felaketi için Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlamayı teklif etmişti.

Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti

AĞIR KAYIP VERDİLER

Kuzey Kore'nin kuzeybatısında bulunan Sinuiju kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin taşmasıyla bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ölen veya kaybolan kişi sayısının 1000'i aştığını tahmin ettiklerini bildirmişti. Kim Jong-un ise Güney Kore medyasını, ülkesindeki sel felaketinin yol açtığı hasarın boyutuyla ilgili uydurma haberler yapmakla suçlayarak kınamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kore Politika Güncel Haberler

500

Yorumlar (10)

Abdullah KARAMAN:

korkudan çadırlarda bile alkışlıyorlar :)

96
12
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Ebu Huzeyfe:

Ümmetin gerçek lideri

19
13
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1gerceklerinsesi:

Ben daha bu adam kadar milliyetçi birini görmedim

21
4
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İsmail TAŞ:

Adam helikopterle de bölgeyi gezebilirdi, adam aracı suya gömülü halde olay yerinde inceleme yapıyor. Helal olsun diyorum gerçekten takdir ediyorum ??????

19
4
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Eruhlu:

Helal olsun kimseye muhtaç kalmadan kendi yaralarını kendi sarıyor.. o takım elbiseyle o toprağa oturup gerektiğinde kendini kucultebiliyor

15
8
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uCube :

Allah ülkemizin yardımcısı olsun. Ne ülkeler ve ne hayatlar var. Düşmez kalmaz kullarınız, illa başımıza gelince mi ayağa kalkacağız. ;))

12
10
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Hayri:

Bunu halka sokaklarda delicesine alkışlatıyorlar bu da inanıyo herhalde

2
9
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MEHMET ALPEREN DEMİR:

Adam gibi adam. Hizmetkar..

1
0
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