Kuzey Kore liderinin 2018'de Seul ziyaretini güvenlik endişeleri nedeniyle iptal ettiği belirtildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 2018 yılında Güney Kore’ye yapması planlanan ziyareti, güvenlik endişeleri ve Washington ile ilişkilerin etkisiyle son anda iptal edildi. Ziyaret için birçok hazırlık yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 2018'de Güney Kore ziyaretini kabul ettiği ancak güvenlik endişeleri nedeniyle bu planın son anda iptal edildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, o dönemde Devlet Başkanlığı Danışmanı olarak görev yapan iktidardaki Demokratik Partiden Milletvekili Youn Kun-young, Kuzey ve Güney Kore'nin, Eylül 2018'de dönemin Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Pyongyang'ı ziyaretinin ardından Kim'in de Seul'e yapacağı ziyaret konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Youn, 1 Aralık olarak belirlenen ziyaretle ilgili birçok hazırlık yapıldığını ifade ederek, Güney Kore'nin KTX yüksek hızlı trenine binmesini planladıkları Kim için Seul'deki Gocheok Sky Dome stadyumunda gösteri ve ayrıca Samsung Electronics tesislerine gezi hazırladıklarını anlattı.

Youn Kun-young, Kuzey Kore'nin, Kim'in ziyaretinin açıklanmasına sadece bir gün kala geziyi iptal ettiğini, güvenlik endişeleri ve Pyongyang'ın Washington ile ilişkilerinin iptal için gerekçe gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
