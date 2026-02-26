Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un: ABD'yle İlişkilerimiz Washington'ın Tutumuna Bağlı

Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin gelişmesinin ABD'nin politikalarına bağlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD'nin düşmanca tutumunu değiştirmemesi durumunda Kuzey Kore'nin karşılık vereceği uyarısında bulundu.

PYONGYANG, 26 Şubat (Xinhua) -- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin inşasının tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.

Kore Merkez Haber Ajansı'nın perşembe günkü haberine göre Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim, partinin 19-25 Şubat tarihlerinde düzenlenen 9. Kongresi'nin oturumları sırasında çalışma değerlendirme raporu sundu.

ABD'nin düşmanca politikasından vazgeçmesi halinde ABD ile iyi geçinmemeleri için bir neden olmadığını belirten Kim, ABD'nin cepheleşme odaklı yaklaşımına son vermemesi durumunda Kuzey Kore'nin karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Kim, "Asya-Pasifik bölgesinde ABD öncülüğündeki saldırgan grupların genişleyip güçlenmesi ve tahammül sınırını aşan askeri faaliyetleri, Kore Yarımadası ve bölgenin güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden ağır bir durum yaratıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
