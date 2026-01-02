Haberler

Kuzey Kore lideri Kim'in aile anıtını kızıyla ziyaret etmesi "varis" tartışmalarını alevlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yılın ilk gününde kızı Kim Ju-ae ile birlikte aile anıtını ziyaret ederek, kızı hakkında varis olacağına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu ziyareti siyasi bir hamle olarak değerlendiriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yılın ilk gününde sembolik öneme sahip aile anıtını kızı Kim Ju-ae ile ziyaret etmesi, "kızını varisi olarak gördüğüne" yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, yeni yılın başlangıcı münasebetiyle dün ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un ve diğer aile üyelerinin anıt mezarının bulunduğu Kumsusan Güneş Sarayı'nı ziyaret etti.

Üst düzey hükümet yetkililerinin de katıldığı ziyarete ilişkin görüntülerde, Ju-ae'nin babasıyla birlikte ön safta ve en ortada yer aldığı görüldü.

The Associated Press ajansına konuşan Güney Koreli uzmanlar, "Kuzey Kore rejiminin meşruiyetinin simgesi" şeklinde tanımladıkları bu saraya yapılan ziyaretin, siyasi açıdan planlanmış bir hamle olduğunu savundu.

Güney Kore'nin Yonhap ajansına konuşan uzmanlar da 2013 doğumlu olduğu düşünülen Ju-ae'nin bu ziyaretle "potansiyel varis olarak göz önüne" getirilmesinin amaçlandığını öne sürdü.

Uzmanlar, Kore İşçi Partisi'nin bu yılın başlarında düzenlenmesi beklenen ve 5 yıllık kalkınma planının belirleneceği 9'uncu Kongresi'nde, Ju-ae'nin statüsünün de açıklığa kavuşturulacağını düşünüyor.

Kim Ju-ae, 2022'de devlet medyasında ilk kez görünmesinden bu yana askeri geçit törenleri ve füze denemeleri dahil birçok etkinlikte babası Kim Jong-un'a eşlik etmesiyle dikkat çekiyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ocak 2024'teki değerlendirmesinde, Ju-ae'yi Kuzey Kore'nin "en muhtemel halefi" şeklinde nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
New York Belediye Başkanı'nın eşinin çizmeleri tartışma yarattı

New York'un gündemi, belediye başkanının eşinin çizmeleri
Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme

Aykut Kocaman'dan Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Yok artık Krunic! Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi

Fenerbahçe'ye salladı, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Musk farkı iyice açtı! İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı

İşte yeni yılın ilk gününde dünyanın en zengin 10 insanı
Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor

Tüm detaylar netleşti! Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor
Yaban keçisi avlayan 3 kişiye 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi

Ava çıkıp o hayvanı vurdular, 2 milyon 894 bin TL ceza kesildi