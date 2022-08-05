KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI - Haberler

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KİLYOS AÇIKLARINDAKİ FULMAR S GEMİSİNİN DENETİMLERİ TAMAMLANDI

UKRAYNA'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl alacak Barbados bandıralı Fulmar S isimli gemideki denetimler tamamlandı.

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UKRAYNA'nın Çernomorsk Limanı'ndan tahıl alacak Barbados bandıralı Fulmar S isimli gemideki denetimler tamamlandı.

Dün Bandırma Limanı'ndan tahıl almak üzere Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na doğru yola çıkan Barbados bandıralı Fulmar S isimli boş gemide Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından yapılan denetim tamamlandı. Geminin ambarları ve balast tankları silah ya da insan kaçakçılığı ihtimaline karşı didik didik arandı. Türk bir kaptanın idaresindeki gemide denetim yaklaşık 2 saat sürdü. Heyet, denetimin ardından yeniden Gözcü 1 isimli bota binerek Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na doğru yola çıktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Birleşmiş Milletler Barbados Türkiye Ukrayna Güncel Haberler

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