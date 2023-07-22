Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç için tören düzenlendi

Kilit Harekatı bölgesinde helikopterin pervane kolunun isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç için memleketi Van'ın Erciş ilçesinin Ören Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, siyasi parti temsilcileri, polis ve askeri yetkililer ile kurum amirleri katıldı.