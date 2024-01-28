Kilisede 1 kişiyi öldüren saldırganların görüntüsü ortaya çıktı

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

MASKELİ 2 KİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.