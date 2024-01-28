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Kilisede 1 kişiyi öldüren saldırganların görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde silahla 1 kişiyi öldüren 2 saldırgan kayıplara karıştı. Polis şahısları ararken, olay öncesi kilise çevresinde dolaşan maskeli 2 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde maskeli iki kişi tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kiliseye saldırı sonrası polis bu görüntüyü araştırıyor! Maskeli 2 şahıs kameraya böyle yansıdı

MASKELİ 2 KİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Saldırıdan hemen önce maske ile yürüyen iki kişi kilisenin yanındaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis görüntülerdeki şüphelilerin, saldırıyla ilgilisi olup olmadığını araştırıyor.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)

Bayram Korkmaz:

Bulurlar birazdan

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