Haberler

Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi

Kilis'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te 1170 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi. Vali Ömer Kalaylı, depremler sonrası başlatılan konut seferberliğine dikkat çekti.

KİLİS'te, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşaatına başlanılacak olan 1170 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

Vali Ömer Kalaylı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi konferans salonunda yapılan törende hak sahiplerine hayırlı olsun dileyerek vatandaşların mutluluğunu paylaştı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde büyük bir konut seferberliği başlatıldığını söyleyen Vali Kalaylı, "İnsan odaklı yönetim anlayışıyla güvenli, sağlıklı ve huzurlu yuvalar inşa etmek, vatandaşımıza karşı en temel sorumluluklarımızdandır. İşte bugün çekilecek bu kuralar, bu anlayışın ve bu sorumluluğun en açık göstergesidir. Özellikle asrın felaketi olarak kabul edilen ve 11 ilimizi etkisi altına alan 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin ortaya koyduğu kararlılık ve hız, tüm dünyaya örnek olacak niteliktedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bugüne kadar 455 binden fazla deprem konutu tamamlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından çekilen kuralar ile hak sahipleri belirlendi.

Programa, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, MHP İl Başkanı İbrahim Halil Yılmaz, kaymakamlar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor