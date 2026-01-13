Haberler

Trabzon Valiliğine atanan Vali Şahin için veda yemeği verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valiliğine atanan Vali Tahir Şahin, Kilis'te düzenlenen veda yemeğinde görevde kaldığı süreyi ve gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Katılımcılardan helallik isteyen Şahin, birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Valiler kararnamesiyle Trabzon Valiliğine atanan Vali Tahir Şahin için Kilis'te veda yemeği düzenlendi.

Bir düğün salonundaki programda konuşan Vali Şahin, Kilis'te 2 buçuk yıl kaldığını ve ekip olarak hizmetler yaptıklarını belirtti.

Kilis'te görevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalardan bahseden Şahin, beraber görev yaptığı kişilere teşekkür etti.

Kilis'teki başarının ortak karar alarak olduğunu belirten Şahin, insanların birlikteliğinin çok önemli olduğunu ve Kilis'teki birlikteliğin gücünden faydalandıklarını kaydetti.

Şahin, konuşmasının sonunda programa katılanlardan "helallik" istedi.

Katılımcılar tarafından Vali Şahin'e hediye takdiminde bulunuldu.

Programa, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Jayden Oosterwolde imzayı atıyor

Oosterwolde imzayı atıyor
Hakemin üzerine yürüyen Burak Yılmaz, gördüğü kırmızı kart için özür diledi

Hakemin üzerine yürüyen Burak'tan maç biter bitmez paylaşım
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet