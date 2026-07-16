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Kilis'te "Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" konulu konferans düzenlendi

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve Türk halkının demokrasi duruşunu anlattı. Şahin, Kilis'in mültecilere ev sahipliği yaparak büyük bir insanlık örneği sergilediğini vurguladı.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesince, " Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" konulu konferans düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, hiçbir zaman inancı doğrultusunda taviz vermediğini belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz'da Türk halkının çok sağlam bir duruş sergilediğini belirten Şahin, "Türk halkı her on yılda bir darbeye yeter artık diyebilmek, söz de karar da milletindir demek için çok sağlam durdu 15 Temmuz'da, çünkü bu filmi çok seyretti, çok bedel ödedi." dedi.

Şahin, 15 Temmuz'un Türk siyasi tarihindeki acıların bir duruşu olduğunu kaydederek, "15 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm duruşudur. " diye konuştu.

Kilis'in serhat bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Kilis kendi nüfusundan fazla mülteciye ev sahipliği yaptı. Biri Nobel'i alacaksa eğer bu alacak şehir Kilis'tir. Siz bizim serhat şehrimizsiniz. " dedi.

Programda, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman birer konuşma yaparak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Etkinlik, Şahin'e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
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