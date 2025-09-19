Haberler

Kilis'te Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi zarar meydana gelirken, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın öğleden sonra kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi. Bir tekstil atölyesinde dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Atölyede maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

