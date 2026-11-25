Kilis'te seyir halindeki çekirdek yüklü TIR alev alarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis-Hatay karayolu Gülbaba Köyü yakınlarında saat 21.00 sıralarında seyir halindeki çekirdek yüklü TIR alev aldı. Sürücünün 112'yi araması üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; TIR kullanılamaz hale gelirken inceleme başlatıldı.
KİLİS'te hareket halindeki çekirdek yüklü TIR, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kilis- Hatay karayolu üzerindeki Gülbaba Köyü yakınlarında meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 73 ABS 53 plakalı çekirdek yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracını yolun sağında durdurup, 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.